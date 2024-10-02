В Индии выступили с призывом к НАТО

Странам Североатлантического альянса необходимо перестать вооружать Украину и заключить мир с Россией ради достижения более мирной обстановки в Евразии. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил аналитик из Индии С.Л. Кантан.

По его словам, Украина является «провальным геополитическим проектом глобалистов».

«НАТО должно признать поражение и заключить мир с Россией. Германии и остальной Европе пора уже осознать, что их будущее зависит от мирной Евразии», — написал эксперт.

Накануне новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал ситуацию на Украине сложной и признал продвижение российских войск.

Он также заявил, что в настоящее время НАТО сложно предсказать сроки официального приглашения украинского государства в альянс.

1 октября подошел к концу срок пребывания Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Ему на смену пришел Рютте. Каков будет курс Североатлантического альянса при новом генсеке, как будет выглядеть НАТО в ближайшее время и в каком случае возможна его война с Россией — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Путин предупредил НАТО о последствиях ударов вглубь России.