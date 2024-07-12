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МИД Китая назвал НАТО пережитком холодной войны

В МИД КНР заявили, что НАТО является пережитком холодной войны

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hodim/Shutterstock/FOTODOM

НАТО является пережитком холодной войны и продуктом лагерной конфронтации. Об этом заявил официальный представитель ведомства Линь Цзянь, передает ТАСС.

По его словам, уже длительное время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих высказываниях игнорировал факты и выискивал любые поводы для нападок на Китай.

«Неуклюжие выступления не могут не пробудить бдительности мировой общественности, полностью доказав, что НАТО является пережитком холодной войны, продуктом лагерной конфронтации и блоковой политики, а также показав, какие риски и вызовы глобальному миру и стабильности несет альянс», — заявил дипломат.

11 июля генеральный секретарь НАТО заявил, что поддержка, которую Китай оказывает России, является угрозой безопасности для альянса. Поэтому ее следует прекратить.

В этот же день Китай призвал НАТО задуматься о собственных действиях во время украинского конфликта вместо того, чтобы обвинять других. Об этом говорится в заявлении миссии КНР при Евросоюзе.

Китайские дипломаты посоветовали странам НАТО «внимательно прислушаться к справедливым суждениям международного сообщества» и «глубоко задуматься о своих действиях» в украинском конфликте.

Кроме того, Китай обратил внимание НАТО на необходимость «предпринять реальные действия для смягчения ситуации и решения проблемы вместо того, чтобы перекладывать вину на других».

Ранее в США не исключили распад НАТО из-за России и Китая.

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