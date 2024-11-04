В Сеуле сообщили, что КНДР возвела на границе противотанковые районы

КНДР возвела на месте бывших автомобильных магистралей и железнодорожных линий, соединявших ее с Южной Кореей, противотанковые районы и земляные валы. Об этом сообщило агентство южнокорейское агентство Yonhap.

«На линиях Тонхэ и Кёный появились противотанковые районы, представляющие собой рвы для предотвращения перемещения танков, а также земляные насыпи», — говорится в сообщении.

Как отмечает источник, противотанковый район на ветке Тонхэ создан на отрезке шириной 160 и длиной десять метров.

Незадолго до этого сообщалось, что северокорейские артиллерийские расчеты на границе с Южной Кореей приведут в боевую готовность.

9 октября сообщалось, что власти Северной Кореи намерены укрепить границу с южным соседом «прочными оборонительными сооружениями», соответствующее уведомление было отправлено в США.

Ранее КНДР заявила о перекрытии дорог с Южной Кореей и укреплении границы.