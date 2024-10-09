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КНДР заявила о перекрытии дорог с Южной Кореей и укреплении границы

Генштаб КНА: КНДР перекроет дороги с Южной Кореей и превратит границу в крепость

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KCNA/Reuters

Северокорейская армия перекроет автомобильные и железные дороги с Южной Кореей и превратит границу КНДР в крепость. Об этом говорится в заявлении генерального штаба Корейской народной армии (КНА), опубликованном пхеньянским Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В документе говорится, что подобные шаги Северную Корею заставляют сделать многочисленные военные учения США и Южной Кореи и появление американских стратегических средств на юге полуострова. Поэтому с 9 октября КНА будет проводить строительные работы, направленные на полный разрыв автомобильных и железных дорог, соединяющих КНДР с Южной Кореей, и на «превращение оборонительных сооружений в крепость».

Северокорейские военные отметили, что решение «навечно перекрыть и заблокировать» границу, прилегающую к Южной Корее, является необходимой мерой самозащиты, сдерживания войны и обеспечения безопасности.

9 октября сообщалось, что новым министром обороны Северной Кореи назначен Но Гван Чхоль.

Ранее КНДР впервые опубликовала кадры секретного объекта по обогащению урана.

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