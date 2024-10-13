Северная Корея начала приводить артиллерию на границе в боевую готовность

Северокорейские артиллерийские расчеты на границе с Южной Кореей приведут в боевую готовность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Представитель [министерства обороны КНДР] огласил предварительный оперативный приказ Генштаба КНА от 12 октября, согласно которому артиллерийские соединения... должны быть в полной готовности к стрельбе», — говорится в сообщении.

11 октября МИД КНДР заявил, что делает последнее предупреждение Южной Корее и требует прекратить полеты беспилотных летательных аппаратов.

9 октября сообщалось, что власти Северной Кореи намерены укрепить границу с южным соседом «прочными оборонительными сооружениями», соответствующее уведомление было отправлено в США.

Отмечалось, что данное решение по укреплению границы с Южной Кореей стало необходимой мерой самозащиты, «сдерживания войны и обеспечения безопасности» КНДР.

Ранее в Южной Корее оценили вероятность войны с КНДР.