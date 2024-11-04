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На Украине избили и мобилизовали протоиерея УПЦ

На Украине избили и мобилизовали протоиерея УПЦ Олега Мельника

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SOPA Images/Global Look Press

На Украине силой мобилизовали и избили протоиерея УПЦ Олега Мельника. Подробности сообщает Союз православных журналистов.

Все произошло в Тернопольской области Украины, уточняет источник.

«Священника остановили на блокпосту и увезли в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из сотрудников ТЦК избил священника. Прибывшие на место полицейские приняли заявление о побоях, однако освобождать священника не стали.

Украинских священнослужителей регулярно мобилизуют в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) против их воли. Недавно настоятеля монастыря в селе Теребля Закарпатской области Вячеслава Диденко забрали в ряды украинской армии.

В июне в той же Закарпатской области Украины протодиакона Хустской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Владимира Петровцева мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее Херсонских священников обязали склонять к вступлению в ВСУ.

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