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В Закарпатье священника УПЦ мобилизовали в ВСУ

Священник УПЦ из Закарпатья заявил, что его мобилизовали в ВСУ

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Настоятеля Спасо-Преображенского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Теребля Закарпатской области Вячеслава Диденко мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Дорогие братья и сестры, после прибытия в Ужгородский ТЦК был направлен в учебный центр в Ровно. Прошу всех молиться за меня и поддерживать наш монастырь», — написал он.

С начала года было несколько случаев мобилизации священнослужителей в ряды ВСУ.

В июне в той же Закарпатской области Украины протодиакона Хустской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Владимира Петровцева мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

20 июня во Львовской области Украины пассажиры автобуса перекрыли трассу после попытки сотрудников военкомата мобилизовать водителя. Пассажиры вышли из автобуса и начали протестовать против мобилизации водителя.

Ранее сообщалось, что херсонских священников обязали склонять к вступлению в ВСУ.

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