Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине мобилизовали священника канонической УПЦ

В Закарпатье священника канонической УПЦ мобилизовали в ВСУ

close
100%
SOPA Images/Global Look Press

В Закарпатской области Украины протодиакона Хустской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Владимира Петровцева мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на епархию.

«Просим святых молитв за протодиакона Хустской епархии Владимира Петровцева, келейника митрополита Марка, мобилизованного в ВСУ», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в марте этого года также были мобилизованы секретарь Хустской епархии УПЦ Иоанн Розман и протоиерей Иоанн Петечел, после чего украинская полиция возбудила дело по факту незаконного призыва священнослужителей.

20 июня во Львовской области Украины пассажиры автобуса перекрыли трассу после попытки сотрудников военкомата мобилизовать водителя. Сотрудники ТЦК остановили автобус и потребовали, чтобы водитель проехал с ними для обновления данных, после чего пассажиры вышли и начали протестовать.

Ранее на Украине допустили демобилизацию части военных при текущем темпе мобилизации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами