На Украине мобилизовали священника канонической УПЦ

В Закарпатской области Украины протодиакона Хустской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Владимира Петровцева мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на епархию.

«Просим святых молитв за протодиакона Хустской епархии Владимира Петровцева, келейника митрополита Марка, мобилизованного в ВСУ», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в марте этого года также были мобилизованы секретарь Хустской епархии УПЦ Иоанн Розман и протоиерей Иоанн Петечел, после чего украинская полиция возбудила дело по факту незаконного призыва священнослужителей.

20 июня во Львовской области Украины пассажиры автобуса перекрыли трассу после попытки сотрудников военкомата мобилизовать водителя. Сотрудники ТЦК остановили автобус и потребовали, чтобы водитель проехал с ними для обновления данных, после чего пассажиры вышли и начали протестовать.

Ранее на Украине допустили демобилизацию части военных при текущем темпе мобилизации.