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Лисняк: «Иностранный легион» ВСУ направили для диверсий на границе РФ

Лисняк: после провала под Волчанском наемников ВСУ направили на границу России

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Reuters

Наемников «Иностранного легиона» Вооруженных сил Украины (ВСУ) после провальных действий при обороне на Волчанском направлении в мае-июне направили в Сумскую область для разведки и диверсий на границе России. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, слова которого передает ТАСС.

«Установлено, что после провальной операции по обороне волчанского направления, в мае-июне 2024 года, незаконное вооруженное формирование «Иностранный легион» было направлено в Сумскую область для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий на границе РФ», — сказал он.

28 августа сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили в Курской области наемников, говоривших на немецком и польском языках.

До этого российский военный с позывным «Зёма» рассказал о наемниках из Польши, Франции, а также темнокожих американцах в рядах Вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области.

25 августа российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах в зоне СВО.

Ранее на стороне ВСУ в Курской области заметили канадских наемников.

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Операция на Украине
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