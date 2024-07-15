Снайперские пары из Германии поддерживали солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе сражений в населенном пункте Часов Яр в Донецкой народной республике. Об этом свидетельствуют кадры из видео, которое опубликовал Telegram-канал «Военная хроника».

В ролике говорится, что баварец по имени Отто вступил в одно из наемнических подразделений украинской армии. Наемник действовал на линии боевого соприкосновения, прикрывая пехотные отряды бойцов ВСУ.

По данным канала, иностранец получил ранение, но сумел восстановиться в одном из местных госпиталей и вернулся на фронт.

До этого ТАСС сообщало, что на стороне ВСУ в Харьковской области могут воевать около 100 французских наемников.

В июле Следственный комитет России сообщил, что получил достоверные сведения о функционировании так называемого интернационального легиона территориальной обороны Украины, куда входят иностранцы.

Ранее NYT рассказала о расколе в «американском» подразделении на Украине из-за зверств наемников.