Подразделения Иностранного легиона Вооруженных сил Украины проявляют особую активность в районе населенного пункта Часов Яр. Об этом рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» с позывным «Чукча», пишет ТАСС.

«С российской стороны применяются ударные FPV-дроны, особую успешную активность проявляет летная группа «Совы» бригады «Эспаньола», применяющая БПЛА «Привет-82»», — рассказал он.

Несмотря на удары по своим позициям, ВСУ не теряют надежд отстоять Часов Яр и готовятся оборонять города, пояснил «Чукча».

До этого сообщалось, что экипажи танков Т-90М «Прорыв» из Ивановского десантного соединения нанесли удары по опорным пунктам с личным составом, находящимся в многоэтажных домах города Часов Яр.

В свою очередь британский аналитик Александр Меркурис отметил, что ВСУ не смогут долго удерживать Часов Яр.

Ранее немецкие снайперы сообщили об участии в боях за Часов Яр на стороне ВСУ.