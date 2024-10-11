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Разведка сообщила о боях против Иностранного легиона в районе Часова Яра

Разведчик «Чукча» сообщил о боях против Иностранного легиона в районе Часова Яра

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения Иностранного легиона Вооруженных сил Украины проявляют особую активность в районе населенного пункта Часов Яр. Об этом рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» с позывным «Чукча», пишет ТАСС.

«С российской стороны применяются ударные FPV-дроны, особую успешную активность проявляет летная группа «Совы» бригады «Эспаньола», применяющая БПЛА «Привет-82»», — рассказал он.

Несмотря на удары по своим позициям, ВСУ не теряют надежд отстоять Часов Яр и готовятся оборонять города, пояснил «Чукча».

До этого сообщалось, что экипажи танков Т-90М «Прорыв» из Ивановского десантного соединения нанесли удары по опорным пунктам с личным составом, находящимся в многоэтажных домах города Часов Яр.

В свою очередь британский аналитик Александр Меркурис отметил, что ВСУ не смогут долго удерживать Часов Яр.

Ранее немецкие снайперы сообщили об участии в боях за Часов Яр на стороне ВСУ.

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