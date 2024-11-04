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ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из командиров «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ заявил о ликвидации полевого командира «Хезболлы» на юге Ливана

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Israel Defense Forces via AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации полевого командира вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла» в районе населенного пункта Барашит на юге Ливана.

По данным ведомства, устранили командира Абу Али Рида в районе Барашита. В ЦАХАЛ утверждают, что Рид отвечал за планирование и проведение ракетных атак на израильские войска, а также «руководил террористической деятельностью боевиков «Хезболла» в этом районе».

До этого ЦАХАЛ сообщил, что израильский спецназ захватил на территории Сирии разведчика, якобы действовавшего в интересах Ирана. По данным израильской армии, сириец по имени Али Сулейман Аль-Асси якобы занимался сбором разведданных о военных ЦАХАЛ в приграничной зоне.

В этот же день бойцы ЦАХАЛ взяли в плен командира военно-морских сил ливанского шиитского движения «Хезболла» Имада Амхаза.

Ранее в Израиле заявили о ликвидации замглавы спецподразделения «Хезболлы».

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