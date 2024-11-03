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В Израиле сообщили о захвате высокопоставленного члена «Хезболлы»

Журналист Равид: ЦАХАЛ взял в плен высокопоставленного члена «Хезболлы»

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Israeli Defense Forces/Reuters

Бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяли в плен командира военно-морских сил ливанского шиитского движения «Хезболла» Имада Амхаза. Об этом рассказал журналист Барак Равид в соцсети X.

По его словам, Амхаза захватили израильские «морские котики» во время ночной операции в Северном Ливане. Она проводилась для получения сведений о военно-морских операциях «Хезболлы».

Равид добавил, что израильские военные прибыли на катерах и высадились в Ливане — в 140 километрах к северу от общей морской границы.

3 ноября истребители израильских ВВС нанесли удар по мосту в горном районе Джебель-Акрум, который связывал пограничные с Сирией регионы Аккар и Хермель на севере Ливана.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера». В ходе нее был ликвидирован глава «Хезболлы» Хасан Насралла. Кроме того, ЦАХАЛ регулярно отчитывается об устранении командиров движения.

Ранее «Хезболла» раскрыла потери Израиля с начала операции в Ливане.

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Операция Израиля в Ливане
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