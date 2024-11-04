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Военные уничтожили беспилотник ВСУ над регионом России

МО РФ: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

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Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионом России. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Дрон был уничтожен в ночь на 4 ноября над территорией Белгородской области. Других подробностей не приводится.

Рано утром 4 ноября угроза атаки беспилотников была объявлена на территории Воронежской области.

Вечером 3 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над регионом были сбиты ракета и беспилотник ВСУ.

В тот же день средства ПВО уничтожили беспилотник над Орловской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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