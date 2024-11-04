Военные уничтожили беспилотник ВСУ над регионом России

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионом России. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Дрон был уничтожен в ночь на 4 ноября над территорией Белгородской области. Других подробностей не приводится.

Рано утром 4 ноября угроза атаки беспилотников была объявлена на территории Воронежской области.

Вечером 3 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над регионом были сбиты ракета и беспилотник ВСУ.

В тот же день средства ПВО уничтожили беспилотник над Орловской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.