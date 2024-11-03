Над Курской областью сбили ракету и беспилотник ВСУ

Губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал в своем Telegram-канале, что над регионом были сбиты ракета и беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сегодня днем в небе Курской области сбиты украинская ракета и БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников!» — написал глава региона.

Иных подробностей он не привел.

Также в воскресенье глава Курской области Алексей Смирнов сообщил, что трое жителей слободы Белая Беловского района пострадали в результате атаки украинских беспилотников. При этом за ночь российские средства ПВО сбили над территорией Курской области 61 беспилотник.

Утром 3 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки более 30 раз атаковали регион беспилотниками и снарядами.

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