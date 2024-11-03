Российская авиация ударила по живой силе ВСУ в Курской области

Российская авиация ударила по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вражеские силы располагались в районе населенных пунктов Александрия, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Казачья Локня, Кругленькое, Лебедевка.

Кроме того, авиация ударила по позициям украинских войск на территории Сумской области в районе населенных пунктов Андреевка, Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Ободы, Павловка и Хотень.

До этого морские пехотинцы Черноморского флота на двух бронетранспортерах уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области. В результате российской атаки противник потерял бронемашины Stryker, MaxxPro и «Козак».

С 6 августа Вооруженные силы РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее российская авиация уничтожила авиабомбами базу ВСУ в Харьковской области.