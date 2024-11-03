Американец Дэниел Мартиндейл, передававший российской армии разведданные, в интервью RT дал совет иностранцам, которые хотят воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Перед тем, как отправиться защищать другую страну, необходимо изучить не только те новости, которые исходят от принимающей стороны, но и те, которые идут от оппонентов, отметил американец.

По словам Мартиндейла, если режим демонизирует противника, то, скорее всего, сам является плохим.

«Если они кого-то демонизируют... то, скорее всего, они сами Сатана», — сказал американец.

До этого в интервью он сказал, что украинские военные ни разу не проверили его телефон, несмотря на меры конспирации — удаление переписок в Telegram и чистку кэша. Мартиндейл предположил, что не попал под подозрение ВСУ из-за своего американского паспорта и хорошего отношения к жителям Донецкой народной республики, пострадавшим от боевых действий, которым он оказывал помощь.

2 ноября стало известно, что российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории ДНР гражданина США Дэниэла Мартиндейла, помогавшего российской армии.

Американец находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. Мужчина сам связался с российскими военными и на протяжении двух лет передавал им координаты военных объектов противника. Переданная им информация неоднократно помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ.

Ранее Мартиндейл заявил, что находится в Москве добровольно.