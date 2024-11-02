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Помогавшего ВС РФ в зоне СВО американца эвакуировали в Москву

РИА Новости: силовики эвакуировали гражданина США Мартиндейла, помогавшего ВС РФ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские силовики вывезли с подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, помогавшего российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас Мартиндейл в Москве.

Американец находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. Мужчина сам связался с российскими военными и на протяжении двух лет передавал им координаты военных объектов противника. Переданная им информация неоднократно помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ.

Мартиндейл заявил, что находится в российской столице добровольно. По его словам, он попал на территорию Украины из Польши, где два года был миссионером, и хотел попасть в Донецк. Вскоре американец понял, что на Украине начнется вооруженный конфликт, и принял решение связаться с российской стороной, он смог установить контакт с военными ВС РФ через Telegram.

По словам Мартиндейла, отслеживание информации в Telegram-каналах и дальнейший ее анализ позволили ему разобраться в конфликте и понять, что происходит с точки зрения россиян и украинцев. Он добавил, что с 2022 года делал все, чтобы сохранить жизни российским военнослужащим и обеспечить какое-то будущее для русских на территории Украины.

27 октября в штабе обороны ДНР сообщили, что гражданина США, работавшего на РФ, спасли из населенного пункта Богоявленка.

В заявлении говорилось, что американец сыграл ключевую роль в подготовке российских войск к штурму Богоявленки. Данный населенный пункт находится на Угледарском направлении.

Ранее сообщалось, что украинские военные покинули большую часть позиций в Богоявленке.

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