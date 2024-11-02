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Помогавший ВС России американец заявил, что находится в Москве добровольно

Гражданин США Мартиндейл заявил, что находится в Москве добровольно

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Американец Дэниэл Мартиндейл, который помогал российским военным, заявил, что находится в Москве добровольно, и предъявил документы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Вот мой паспорт, он прошел со мной войну, как вы можете видеть, в каком он состоянии», — сказал он в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Гражданин США признался, что все, что он делает, «это добровольно».

«Я в здравом уме, и все, что я делаю, я делаю добровольно», — отметил Мартиндейл.

2 ноября стало известно, что российские силовики вывезли с подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, помогавшего российской армии.

Американец находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. Мужчина сам связался с российскими военными и на протяжении двух лет передавал им координаты военных объектов противника. Переданная им информация неоднократно помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ.

Ранее в минобороны США заявили об отсутствии «магического решения» для Украины.

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