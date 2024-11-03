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Помогавший ВС РФ американец рассказал, как избегал внимания ВСУ к себе

Помогавший ВС РФ американец Мартиндейл: ВСУ ни разу не проверили мой телефон

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Американец Дэниэл Мартиндейл, который два года служил в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передавал разведданные армии России, рассказал в интервью RT, что украинские военные ни разу не проверили его телефон, несмотря на меры конспирации.

«Я тщательно следил за тем, чтобы все мои переписки в Telegram были удалены, чистил кэш», — сообщил он.

Его удивило то, что ВСУ ни разу не взяли его телефон на проверку. Мартиндейл предположил, что не попал под подозрение из-за своего американского паспорта и хорошего отношения к жителям Донецкой народной республики, пострадавшим от боевых действий, которым он оказывал помощь.

«Я дружил там с людьми, которые действительно ждали, когда придет Россия, а они, в свою очередь, дружили с местными властями. Так что у меня были хорошие связи», — сказал он.

2 ноября стало известно, что российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории ДНР гражданина США Дэниэла Мартиндейла, помогавшего российской армии.

Американец находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. Мужчина сам связался с российскими военными и на протяжении двух лет передавал им координаты военных объектов противника. Переданная им информация неоднократно помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ.

Ранее Мартиндейл заявил, что находится в Москве добровольно.

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