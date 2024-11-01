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В Киеве усиливается отчаяние в связи с ходом конфликта

Bloomberg: среди украинских властей усиливается отчаяние из-за хода конфликта

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Andrii Nesterenko/Reuters

Чувство отчаяния в связи с ситуацией в украинском конфликте усиливается среди киевских властей. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Офису президента Владимира Зеленского.

«Среди официальных лиц усиливается чувство отчаяния о ходе конфликта», — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, источники утверждают, что результаты предстоящих выборов в США могут вынудить Киев принять нежелательные условия для разрешения конфликта или лишиться внешней помощи.

Bloomberg акцентирует внимание на том, что в настоящее время союзники Украины проявляют неуверенность в отношении поддержки Киева и выражают опасения по поводу возможной эскалации ситуации.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что скорое завершение военного конфликта на Украине не отвечает интересам Евросоюза. Захарова добавила, что в западных странах «продолжают зарабатывать на разрушении Украины».

Ранее в Крыму оценили перспективы окончания конфликта на Украине.

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