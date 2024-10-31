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Группировка ВС РФ «Запад» продвинулась под Купянском

МО РФ сообщило об улучшении положения группировки войск «Запад» под Купянском

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Группировка ВС РФ «Запад» улучшила тактическое положение под Купянском, Петропавловкой и Голубовкой в Харьковской области Украины. Об этом сообщило министерство обороны России в очередной сводке.

Сообщается, что в районе этих населенных пунктов российские бойцы поразили солдат и технику 14-й, 30-й, 116-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также сообщается об отражении шести контратак штурмовых групп 28-й и 44-й механизированных бригад ВСУ и уничтожении трех полевых складов ВСУ.

По данным МО РФ, за сутки боев ВСУ потеряли до 610 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, 100-мм противотанковую пушку «Рапира», 105-мм орудие М119, две радиолокационные станции AN/TPQ-50 из США, а также две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н».

До этого сообщалось, что власти Купянска в Харьковской области эвакуировались из-за приближения ВС РФ.

20 октября стало известно, что украинские власти перестали доставлять гуманитарную помощь в Купянск. По словам местного чиновника, в Купянском районе и в самом городе объявлена принудительная эвакуация.

Ранее ВС РФ нанесли удар по ключевой транспортной артерии на юге Украины.

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