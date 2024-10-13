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Украинский беспилотник ранил жителя Горловки в ДНР

Мэр Приходько: житель Горловки в ДНР пострадал при обстреле со стороны ВСУ

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Inna Varenytsia/Reuters

Украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на дорогу между поселком Зайцево и станцией Никитовка, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По информации представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), атака украинского дрона произошла в 18.10 мск.

Горловка находится в 50 км севернее Донецка, в городе располагаются химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек.

5 октября Приходько сообщал, что девять человек получили ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Горловке.

В ночь на 5 октября стало известно, что здание администрации Горловки загорелось после атаки трех дронов-камикадзе. Возгорание произошло на четвертом и пятом этажах здания.

Ранее жительница Горловки рассказала о ранении детей при обстреле ВСУ.

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