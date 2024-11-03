Подразделения группировки войск «Запад» за сутки нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 60-й, 63-й, 92-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Петропавловки, Голубовки, Першотравневого, Купянска в Харьковской области и Тернах в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Отражены пять контратак штурмовых групп 14-й, 44-й механизированных и 3-й танковой бригад Вооруженных сил Украины», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Украинская армия лишилась до 460-ти солдат, боевой машины пехоты, трех автомобилей, 155 мм гаубицы М198 американского производства и 105 мм орудия L-119 британского производства. Кроме того, ВС России уничтожили три склада боеприпасов.

Также Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Вишневое в Донецкой народной республике (ДНР). На этом направлении российские военнослужащие отразили десять контратак ВСУ.

Ранее группа украинских военных попала в окружение в ДНР.