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В подполье сообщили об ударе по пригороду Днепропетровска, где ВСУ собирают дроны

Лебедев: ВС России ударили по пригороду Днепропетровска, где ВСУ собирают БПЛА

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Министерство обороны РФ

Вооруженные силы РФ атаковали пригород Днепропетровска в районе аэропорта, где украинские военные собирают беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также довооружают и дозаправляют бомбардировщики. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его данным, атака произошла 2 ноября. Местные жители рассказали, что примерно в 17.30 в районе аэропорта «Днепр» прогремел взрыв.

Лебедев пишет, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют воздушную гавань в качестве «аэродрома подскока» — там дозаправляются и довооружаются украинские бомбардировщики. Также на территории аэропорта есть ангар, где ремонтируется летная техника и собираются беспилотники самолетного типа, отметил подпольщик. Кроме того, здесь находится нефтебаза, откуда украинские бензовозы берут горюче-смазочные материалы, добавил он.

Утром 2 ноября Лебедев сообщал, что в районе Киева произошли пять взрывов. По его словам, российские войска поразили место хранения военной техники ВСУ и пункт дислокации наемников.

До этого подпольщик писал, что офицеры украинской бригады «Лють» могли попасть под удар при атаке ВС РФ по зданию академии Национальной полиции Украины, расположенному в Харькове.

Ранее здание Генерального штаба украинских войск в Киеве получило повреждения из-за взрывов.

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Операция на Украине
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