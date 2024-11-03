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Разведчик рассказал об уничтожении кочующих минометов ВСУ у Торского выступа

РИА Новости: ВСУ минометами пытаются замедлить движение ВС РФ у Торского выступа

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Евгений Биятов/РИА Новости

Украинские войска активизировали группы кочующих минометов в районе Торского выступа на Краснолиманском участке фронта, чтобы остановить продвижение российских сил. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил начальник разведки гаубичного артдивизиона 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Артист».

По словам военного, в приоритете разведки обнаружение этих минометов в период их работы, который составляет 5-10 минут. За это время разведчики должны передать координаты, а расчет должен сделать наводку и выстрелить.

«Ну, это все должно быть очень быстро, слаженно, ребята стараются и у них получается», — рассказал «Артист».

3 ноября агентство ТАСС сообщало, что группа украинских военнослужащих попала в окружение в районе села Терны в Донецкой народной республике. За день до этого начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча» рассказал агентству, что подразделения российских войск взяли под огневой контроль ключевую транспортную развязку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часове Яре.

Ранее российские войска зашли в один из главных центров обороны ВСУ на Краснолиманском направлении.

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