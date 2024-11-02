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Боец рассказал об успехах российских войск в центре Часова Яра

ТАСС: ВС РФ перерубили ключевую транспортную развязку ВСУ в центре Часова Яра

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча» рассказал ТАСС, что подразделения российских войск взяли под огневой контроль ключевую транспортную развязку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часове Яре.

По словам бойца, в северной части населенного пункта военные 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил (ВС) РФ, а также бригады «Восток» выбили ВСУ из поселка Калиновка и заняли высоты к северу от него.

«Неся тяжелые потери от огня нашей артиллерии и беспилотников, под ударами штурмовиков, противник отступает в частный сектор микрорайона Северный. Именно в его восточной части сейчас идут активные боевые действия», — сказал «Чукча», добавив, что там российские военные в том числе поражают и силы 88-й добровольческой бригады «Эспаньола».

По словам российского военного, взяв под контроль эту территорию и заняв лесополосу вдоль железнодорожных путей, силы «Эспаньолы» перерубают ключевую транспортную развязку, обеспечивающую снабжение центрального микрорайона, известного среди штурмующих как Цитадель.

30 октября в силовых структурах заявляли, что подразделения ВС РФ ограничивают логистику ВСУ в районе Часова Яра. По данным источника агентства ТАСС, речь идет как о трассах, так и второстепенных и проселочных дорогах. В этот же день Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщал, что российские войска зашли в село Терны, расположенное на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике.

Ранее российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ под Часовым Яром.

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