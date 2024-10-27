ВСУ фактически оказались в оперативном окружении в Курахово

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенная в городе Курахово Донецкой народной республики (ДНР), фактически находится в оперативном окружении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Силовики уточнили, что подобных результатов удалось достичь благодаря взятию под контроль нескольких населенных пунктов. Также на ситуацию повлияло бегство украинских солдат из Горняка и Богоявленки.

21 октября 116-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ устроила мятеж во время нахождения на позициях в городе Курахово в ДНР. По данным издания Pais, военные отказались выполнять приказы, после чего их переправили в Сумскую область.

25 октября полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков призвал командование ВСУ вывести бойцов из Курахово до того, как город окружили российские войска. Он уверен, что в ближайшее время начнется битва за город и украинским офицерам нужно выводить подразделения, чтобы не попасть в окружение.

Ранее российские военные сбросили бомбу ФАБ-3000 на ПВД ВСУ в районе Курахово.