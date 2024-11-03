Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ предприняли 10 контратак в зоне ответственности группировки войск «Центр»

Группировка войск «Центр» отразила 10 контратак украинской армии за сутки

close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Группировка российских войск «Центр» отразила 10 контратак Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.

«Противник потерял до 595 военнослужащих», — подчеркнул он.

Кроме того, уничтожены три бронемашины «Козак», бронированная машина Humvee, шесть автомобилей и четыре гаубицы.

Группировка войск «Центр» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ, добавил Савчук.

Накануне военный аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми изданию Newsweek заявил, что Вооруженные силы РФ передвигаются по территории Украины с ранее не наблюдавшимися темпами. Это тревожное развитие событий для Украины, подчеркнул он. По словам Кастехельми, украинские военные не смогут подтянуть строительную технику слишком близко к линии фронта «без больших потерь в живой силе».

1 ноября украинский пленный, командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Украины Александр Долматов отмечал, что в рядах высшего командования ВСУ с каждым днем возрастает вероятность бунта против власти на Украине. Среди наиболее явных причин для соответствующего развития событий Долматов назвал возрастающие потери, плохое отношение к личному составу подразделений ВСУ и отсутствие коммуникации между частями войск Украины.

Ранее Медведев заявил, что Западу не хватило гибкости и ума для предотвращения СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами