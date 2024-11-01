Вероятность бунта против власти на Украине возрастает с каждым днем в рядах высшего командования ВСУ. Об этом ТАСС заявил украинский пленный, командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Украины Александр Долматов.

«С каждым днем вероятность того, что высшее командование повернет оружие против украинской власти, возрастает», — отметил военный.

Среди наиболее явных причин для соответствующего развития событий Долматов назвал плохое отношение к личному составу подразделений ВСУ, возрастающие потери и отсутствие коммуникации между частями войск Украины.

До этого бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что на Украине усиливается недовольство среди населения из-за роста темпов мобилизации.

По его словам, украинские власти обвиняют общество в недостаточной готовности защищать родину.

Ранее жители Одессы устроили бунт против военкомов на рынке.