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Стало известно о насильственной украинизации в Мариновке в ДНР

РИА: житель Мариновки в ДНР рассказал о принудительной украинизации в их селе

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Житель недавно освобожденной Мариновки в Донецкой народной республике ( ДНР) рассказал РИА Новости про «насильственную украинизацию», которую правительство Украины проводило в их селе.

«Я с 1992 года устроился на шахту «Россия», проработал, а потом пошла украинизация, и ее взяли и в «Котляревскую» переименовали... Начали украинизировать, улицы переименовывать, города. Я почти 20 лет отработал на шахте «Россия», ее переименовали... Она для меня осталась «Россия»», — рассказал собеседник агентства.

Мужчина также рассказал и про Красноармейск, украинское название которого — Покровск. «Украинизировать» население в этом городе пытаются «с детского садика, заставляют людей правильно думать». Также собеседник агентства сообщил о попытках контролировать речь жителей города, по его словам, на предприятии проводили наряды, «чтобы разговаривали только на украинском».

После госпереворота в 2014 году власти Украины организовали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком.

27 октября Минобороны России сообщало, что российские подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенные пункты Мариновка и Украинск в ДНР.

Ранее саперы рассказали, что ВСУ начали минировать бытовые предметы под Угледаром.

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