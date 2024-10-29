ВСУ начали минировать под Угледаром бытовые предметы

ВСУ в районе Угледара Донецкой народной республики начали минировать бытовые предметы, такие как пауэрбанки и портфели. Об этом рассказали саперы российской группировки войск «Восток», сообщает РИА Новости.

«Сталкиваемся с портфелями. Вот он такой хороший в «опорнике» лежит, почему бы не открыть. С пауэрбанками многие сталкивались, тоже заминированы, ни в коем случае нельзя включать ничего», — пояснил заместитель командира инженерно-саперного взвода с позывным «Партизан».

Саперы отмечают, что, хотя украинские войска были отброшены от Угледара на значительное расстояние, противник продолжает минировать дороги и подъездные пути, сбрасывая противотанковые мины с беспилотников в ночное время.

«К такой мине, имеющей металлические составляющие, близко не подойдешь. Нужно избегать металлических пластин, автоматов и толстых цепочек», — подчеркнул «Партизан».

Особо опасные находки саперы уничтожают с помощью квадрокоптеров, к которым привязывается тротиловая шашка для дистанционного подрыва боеприпасов. Кроме того, противник устанавливает различные ловушки, специально нацеливаясь на инженерные подразделения.

В начале октября украинские военнослужащие установили невзведенные мины с посланием для российских солдат на одном из направлений в зоне специальной военной операции.

Ранее российские саперы разработали новую методику разминирования местности.