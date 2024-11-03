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Бомбардировщики США прибыли на Ближний Восток

CENTCOM: бомбардировщики B-52 Stratofortress прибыли на Ближний Восток

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US Air Force

Американские бомбардировщики B-52 Stratofortress прибыли на Ближний Восток. Об этом в соцсети X сообщает Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM).

«Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress в составе пятого крыла, дислоцированного на базе ВВС Майнот, прибыли в зону ответственности CENTCOM», — говорится в сообщении ведомства.

До этого заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не ищут войны с Ираном и хотят добиться от Израиля ясности по ответу Тегерану на недавний ракетный удар.

Также экс-командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи в свою очередь заявлял, что власти Ирана намерены перейти «ядерный Рубикон» в вопросе создания атомного оружия, чтобы оказать давление на США в возможных переговорах.

Маккензи добавил, что в настоящее время Иран «загнан в угол», из-за чего его власти не решатся на подобный шаг. По словам генерала, Тегеран не получил весомых результатов после обстрела Израиля 1 октября, а руководство союзного ливанского шиитского движения «Хезболла» также было уничтожено.

Ранее самолеты ВВС США нанесли удары по складам оружия хуситов в Йемене.

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