Самолеты ВВС США нанесли удары по складам оружия хуситов в Йемене

Американская авиация нанесла удары по территории Йемена. Об этом представитель министерства обороны США сообщил телеканалу ABC.

По его словам, силы Центрального командования США (CENTCOM) совершили многочисленные авианалеты по складам оружия и боеприпасов хуситов в контролируемых движением «Ансар Аллах» районах Йемена.

В Пентагоне заявили, что это оружие использовалось хуситами для нападений на находящиеся в международных водах военные и гражданские суда.

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что во время ударов по пяти укрепленным подземных хранилищам хуситов использовались стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit.

Глава Пентагона подчеркнул, что применение бомбардировщиков B-2 демонстрирует глобальные возможности США по нанесению ударов по защищенным целям в любом месте и в любое время.

10 октября хуситы сообщили об ударе по американскому нефтяному танкеру в Красном море.

Ранее хуситы ударили по объектам в Израиле.