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В Пентагоне заявили, что США не ищут войны с Ираном

Пентагон: США хотят добиться ясности от Израиля по ответу на атаку Ирана

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Andrew Harnik/AP

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не ищут войны с Ираном и хотят добиться от Израиля ясности по ответу Тегерану на недавний ракетный удар. Ее слова в ходе регулярного брифинга передает РИА Новости.

«Мы дали четко понять, что не стремимся к войне с Ираном», — сказала Сингх, отвечая на вопрос о том, поддержат ли США наступательные действия армии Израиля, которые та может предпринять в ответ на недавнюю ракетную атаку Тегерана.

8 сентября газета New York Times писала со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников, что Израиль, по всей видимости, не станет наносить удары по ядерным объектам Ирана в качестве ответного удара.

Экс-командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи в свою очередь заявлял, что власти Ирана намерены перейти «ядерный Рубикон» в вопросе создания атомного оружия, чтобы оказать давление на США в возможных переговорах.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс утверждал, что на данный момент Израиль «тщательно взвешивает» свой ответ на ракетный обстрел со стороны Ирана.

Ранее в Госдепе заявили, что отношения России и Ирана «невероятно дестабилизируют мир».

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