Американский генерал предостерег Иран от перехода «ядерного Рубикона»

Власти Ирана намерены перейти «ядерный Рубикон» в вопросе создания атомного оружия, чтобы оказать давление на США в возможных переговорах. Об этом заявил экс-командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи в эфире телеканала CBS.

«Они (власти Ирана — прим. ред.) также знают, что если пересекут эту черту, то не смогут вернуться назад. Это Рубикон», — сказал военный.

Маккензи добавил, что в настоящее время Иран «загнан в угол», из-за чего его власти не решатся на подобный шаг. По словам генерала, Тегеран не получил весомых результатов после обстрела Израиля 1 октября, а руководство союзного ливанского шиитского движения «Хезболла» также было уничтожено.

3 октября газета The New York Times заявила, что Ирану нужно несколько месяцев или год для создания ядерного оружия. По оценке издания, если Тегеран действительно добьется прорыва в этой области, то ему все же придется пройти «ряд других важных шагов», прежде чем произвести ядерную боеголовку, пригодную для доставки.

Ранее в США раскрыли последствия удара Израиля по ядерным объектам Ирана.