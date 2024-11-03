Над Луганском сбили восемь дронов ВСУ

В небе над Луганском ночью ликвидировали восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Предварительно, сбито восемь БПЛА в трех разных районах Луганска», — отметил собеседник агентства.

В издании уточнили, что над городом раздалось несколько взрывов.

Утром 29 октября сообщалось, что украинские войска обстреляли Луганск ракетами неустановленного типа, часть из которых сдетонировали в промышленном районе города. На месте прилетов было зафиксировано сильное задымление.

В тот же день глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что в Луганске началась эвакуация людей, живущих около промзоны в Каменнобродском районе, из-за угрозы повторной ракетной атаки со стороны ВСУ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.