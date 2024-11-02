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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

«Страна.ua»: в Киеве прогремело несколько взрывов

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Киеве прогремело несколько взрывов на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«Вновь взрывы в Киеве», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:24 по московскому времени.

В 23:37 издание заявило о взрывах в Киевской области.

По данным «Страна.ua», в столице Украины и в регионе работает система противовоздушной обороны.

О воздушной тревоге в Киеве и ряде областей СМИ сообщало в 21:05.

Утром 2 ноября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в районе Киева произошли пять взрывов. По его словам, российские войска поразили место хранения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пункт дислокации наемников.

В ночь на 2 ноября украинские СМИ также сообщали о серии взрывов в Киеве и Киевской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский депутат заявила о снижении эффективности сил ПВО.

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