Власти Украины сообщили об отключении света в Киеве

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко сообщил в своем Telegram-канале, что в Киеве после серии взрывов отключился свет.

«Теперь еще и свет вырубили после взрывов. Кстати, они до сих пор продолжаются», — написал чиновник.

Утром 2 ноября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в районе Киева произошли пять взрывов. По его словам, российские войска поразили место хранения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пункт дислокации наемников.

В ночь на 2 ноября украинские СМИ также сообщали о серии взрывов в Киеве и Киевской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве после взрыва выявили повреждение здания генерального штаба ВСУ.