Австралия передала Украине бомбы, от которых сама отказалась

Австралия поставила на Украину авиационные бомбы JDAM-ER, которые власти сняли с вооружения армии страны. Об этом сообщается в Telegram-канале новостного агентства УНИАН.

По информации журналистов, Канберра отказалась от использования данных снарядов вместе с самолетами F/A-18A/B Hornet. В результате часть из этих бомб были переданы Киеву, говорится в материале со ссылкой на издание Australian Defence Magazine.

«JDAM — это GPS-навигационный комплект, превращающий авиационные бомбы в корректируемые боеприпасы. <...> Версия JDAM-ER, созданная в 2000-х годах <...>, позволяет поражать цели на расстоянии свыше 72 км при запуске с большой высоты», — отмечается в публикации.

17 октября министерство обороны Австралии анонсировало выделение нового пакета военной помощи Украине на общую сумму $164 млн. Также в ведомстве рассказали, что Канберра планирует отправить в зону конфликта 49 танков M1A1 Abrams, выведенных из эксплуатации.

Позже ситуацию прокомментировало посольство РФ в Австралии. В дипломатическом представительстве заявили, что подержанные танки «будут гореть» на Украине.

Ранее в РФ заочно осудили наемника из Австралии, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Украины.