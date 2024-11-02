Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Австралия передала Украине бомбы, от которых сама отказалась

УНИАН: Австралия поставила на Украину бомбы JDAM-ER, снятые с вооружения

close
Boeing

Австралия поставила на Украину авиационные бомбы JDAM-ER, которые власти сняли с вооружения армии страны. Об этом сообщается в Telegram-канале новостного агентства УНИАН.

По информации журналистов, Канберра отказалась от использования данных снарядов вместе с самолетами F/A-18A/B Hornet. В результате часть из этих бомб были переданы Киеву, говорится в материале со ссылкой на издание Australian Defence Magazine.

«JDAM — это GPS-навигационный комплект, превращающий авиационные бомбы в корректируемые боеприпасы. <...> Версия JDAM-ER, созданная в 2000-х годах <...>, позволяет поражать цели на расстоянии свыше 72 км при запуске с большой высоты», — отмечается в публикации.

17 октября министерство обороны Австралии анонсировало выделение нового пакета военной помощи Украине на общую сумму $164 млн. Также в ведомстве рассказали, что Канберра планирует отправить в зону конфликта 49 танков M1A1 Abrams, выведенных из эксплуатации.

Позже ситуацию прокомментировало посольство РФ в Австралии. В дипломатическом представительстве заявили, что подержанные танки «будут гореть» на Украине.

Ранее в РФ заочно осудили наемника из Австралии, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами