В посольстве России заявили, что танки Abrams из Австралии сгорят на Украине

Выведенные из эксплуатации танки M1A1 Abrams, которые Австралия собирается предоставить Киеву, будут гореть на Украине. Об этом заявило посольство России в Австралии в своем Telegram-канале.

«Танки M1A1 Abrams будут гореть точно так же, как ранее подаренные Bushmasters. Киевский режим не может победить, какое бы оружие ему ни дали», — говорится в сообщении.

Дипломаты обратили внимание на то, что поставка боевых танков — это еще один шаг в вовлечении Австралии в прокси-войну Запада против России. Они призвали австралийских политиков «избавиться от рефлексов хвастовства и взглянуть реальности в лицо».

Накануне минобороны Австралии сообщало, что страна выделит Украине дополнительную военную помощь на $164 млн и передаст Украине 49 танков M1A1 Abrams, выведенных из эксплуатации. Часть техники нуждается в ремонте, некоторые из этих танков пустят на запчасти.

Всего с начала СВО Австралия выделила Украине около $1 млрд в рамках оказания военной помощи.

Ранее был раскрыт суммарный объем военной помощи ЕС Украине.