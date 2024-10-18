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В посольстве России заявили, что танки Abrams из Австралии сгорят на Украине

Посольство России: танки Abrams из Австралии будут гореть на Украине

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Dengrier M. Baez/U.S. Marine Corps/Reuters

Выведенные из эксплуатации танки M1A1 Abrams, которые Австралия собирается предоставить Киеву, будут гореть на Украине. Об этом заявило посольство России в Австралии в своем Telegram-канале.

«Танки M1A1 Abrams будут гореть точно так же, как ранее подаренные Bushmasters. Киевский режим не может победить, какое бы оружие ему ни дали», — говорится в сообщении.

Дипломаты обратили внимание на то, что поставка боевых танков — это еще один шаг в вовлечении Австралии в прокси-войну Запада против России. Они призвали австралийских политиков «избавиться от рефлексов хвастовства и взглянуть реальности в лицо».

Накануне минобороны Австралии сообщало, что страна выделит Украине дополнительную военную помощь на $164 млн и передаст Украине 49 танков M1A1 Abrams, выведенных из эксплуатации. Часть техники нуждается в ремонте, некоторые из этих танков пустят на запчасти.

Всего с начала СВО Австралия выделила Украине около $1 млрд в рамках оказания военной помощи.

Ранее был раскрыт суммарный объем военной помощи ЕС Украине.

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Операция на Украине
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