Австралия передаст Украине 49 подержанных танков Abrams

Австралия выделит Украине дополнительную военную помощь на $164 млн. Об этом сообщили в минобороны Австралии.

«Этот последний пакет стоимостью около 245 млн долларов (164 млн долларов США) увеличит огневую мощь и мобильность Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

Помимо финансовой помощи, Австралия также передаст Украине 49 танков M1A1 Abrams, выведенных из эксплуатации. Часть техники нуждается в ремонте, некоторые из этих танков пустят на запчасти.

Всего с начала СВО Австралия выделила Украине около $1 млрд в рамках оказания военной помощи.

16 октября в Белом доме сообщили, что США объявили о выделении Киеву новой военной помощи на сумму $425 млн.

В этот же день пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США сохраняют в силе запрет на применение американского оружия для дальнобойных ударов вглубь России.

Ранее был раскрыт суммарный объем военной помощи ЕС Украине.