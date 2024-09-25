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Наемнику из Австралии заочно вынесли приговор в ДНР

Генпрокуратура: наемника из Австралии заочно приговорили к 14 годам

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Генпрокуратура России

Наемника из Австралии Абдельфетаха Нурина, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины, заочно приговорили к лишению свободы на 14 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России.

Верховный суд Донецкой народной республики выяснил, что с апреля 2022 года по октябрь 2023 года австралиец участвовал в боевых действиях на стороне Киева в качестве наемника. За это он получил деньги в сумме, эквивалентной свыше 1,3 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

До этого сообщалось, что Верховный суд ДНР вынес аналогичный заочный приговор латвийскому наемнику Алвису Лукше за участие в боях против российской армии. Такой же срок дали наемнику из США Малдонадо Майклу Полу.

Накануне командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что на территории Курской области выявили иностранные подразделения, выступающие на стороне ВСУ.

Ранее боец ВС РФ рассказал, как ВСУ вывозили наемников из Курской области.

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