МИД РФ назвал морпехов ВСУ, возвращенных Россией Украине

Министерство иностранных дел России опубликовало список из 29 морпехов Вооруженных сил Украины, которые были возвращены в рамках обмена в формате «95 на 95». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В МИД подчеркнули, что российская сторона неоднократно заявляла на обмен большее количество морских пехотинцев.

2 ноября официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Минобороны России в этом году предлагало передать 935 украинских военнопленных, из них Киев забрал только 279 человек.

По ее мнению, Киев считает недостойными обмена некоторых своих военнопленных, называя их предателями. В их число входят пленные из территориальной обороны.

18 октября РФ и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95. По данным Минобороны, сначала все освобожденные российские пленные были доставлены в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую помощь и дали возможность связаться с родственниками. Позднее их привезут на родину. Объединенные Арабские Эмираты оказали при этом посреднические усилия гуманитарного характера.

Ранее Шойгу поблагодарил ОАЭ за помощь в обменах пленными с Киевом.