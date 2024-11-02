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В МИД рассказали о процессе обмена военнопленными с Украиной

МИД: Минобороны предлагало передать 935 пленных, Киев забрал только 279

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Минобороны России в этом году предлагало передать 935 украинских военнопленных, из них Киев забрал только 279 человек, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время Украина саботирует обмен военнопленными с Россией. Она подчеркнула, что ранее процесс был институционализирован и давал результаты.

Захарова утверждает, что украинская сторона сосредоточилась на обмене людей из нацбатальонов.

Официальный представитель МИД добавила, что заявления об отказе российской стороны включать морпехов Украины в обменные списки являются ложными. 29 человек уже были включены в них.

По ее мнению, Киев считает недостойными обмена некоторых своих военнопленных, называя их предателями. В их число входят пленные из территориальной обороны.

18 октября РФ и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95. По данным Минобороны, сначала все освобожденные российские пленные были доставлены в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую помощь и дали возможность связаться с родственниками. Позднее их привезут на родину. Объединенные Арабские Эмираты оказали при этом посреднические усилия гуманитарного характера.

Ранее Шойгу поблагодарил ОАЭ за помощь в обменах пленными с Киевом.

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