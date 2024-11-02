Работа морского транспорта в Севастополе возобновилась. Об этом сообщается в Telegram-канале транспортного департамента администрации города.

Катера и паромы в городе не ходили около получаса.

Утром 2 ноября работа катерной линии «Артиллерийская бухта — Радиогорка» и паромной линии «Артиллерийская бухта — Северная» приостанавливалась из-за погодных условий. Днем 2 ноября произошла еще одна приостановка работы морского пассажирского транспорта по неназванным причинам. При этом в ночь на 2 ноября в городе объявлялась ракетная тревога.

1 июля губернатор Севастополя Сергей Развозжаев отмечал, что в Севастополе появился новый сигнал «Баллистика!».

Решение о введении нового сигнала связано с тем, что во время атаки 23 июня Севастополь столкнулся с новой угрозой, когда по городу запустили баллистическую ракету ATACMS с кассетными боевыми частями. Теперь в зависимости от угрозы военные или объявляют воздушную тревогу, или сообщают о баллистической опасности.

Ранее режиссер Карен Шахназаров назвал имитацией мирной жизни отдых с детьми в Крыму.