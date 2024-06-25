Шахназаров призвал запретить детский отдых в Крыму: «Народ отчаянный»

Режиссер Карен Шахназаров заявил, что нужно запретить детский отдых в Крыму из-за ударов ВСУ по территории полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале BRIEF.

«Ладно, взрослые — у нас народ отчаянный, ничего не боится. Но детей-то может и не стоит вообще сейчас возить отдыхать в такие районы, как Крым. Понятно, что по нему будут продолжаться удары», — заявил постановщик.

Шахназаров заявил, что нужно перестать делать вид, что ничего не происходит, и отметил, что военные действия приобретают «более беспощадные формы». Режиссер считает, в подобных ситуациях нужно чем-то жертвовать, а «не имитировать мирную жизнь».

23 июня ВСУ обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS. В Минобороны РФ заявила, что системы ПВО сбили четыре ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, число пострадавших при ракетной атаке увеличилось до 153.

25 июня пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер после обстрела Севастополя заявил, что США не хотят видеть потери среди мирного населения и намерены обсудить это с украинскими властями.

Ранее стало известно, что приставы разыскивают Дмитрия Дюжева.