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В Севастополе прекратил работу водный пассажирский транспорт

В Севастополе прекратил работу морской пассажирский транспорт

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Spiridonov Oleg/Shutterstock

В Севастополе прекратил работу морской пассажирский транспорт. Об этом сообщается в Telegram-канале транспортного департамента администрации города.

Причины введения ограничений не раскрываются, тревога в регионе не объявлялась.

В ночь на 2 ноября губернатор Севастополя Сергей Развожаев предупреждал о ракетной опасности в городе.

1 июля Развозжаев отмечал, что в Севастополе появился новый сигнал «Баллистика!».

Решение о введении нового сигнала связано с тем, что во время атаки 23 июня Севастополь столкнулся с новой угрозой, когда по городу запустили баллистическую ракету ATACMS с кассетными боевыми частями. Теперь в зависимости от угрозы военные или объявляют воздушную тревогу, или сообщают о баллистической опасности.

Ранее режиссер Карен Шахназаров назвал имитацией мирной жизни отдых с детьми в Крыму.

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