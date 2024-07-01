В Севастополе появился сигнал оповещения о баллистической атаке

Новый сигнал «Баллистика!» появился в Севастополе после украинской атаки 23 июня. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«В Севастополе появился новый сигнал оповещения: «Баллистика!» На аппаратном совещании Правительства поручил максимально распространить информацию об этом сигнале и о правилах поведения во время этого сигнала», — написал он.

Во время него будет видео- и звуковое оповещение, оно будет транслироваться по всем каналам связи. Губернатор также показал, как выглядят и звучат сигналы об опасности.

Развожаев подчеркнул, что сигнал воздушной тревоги не отменяется. В зависимости от угрозы военные или объявляют воздушную тревогу, или сообщают о баллистической опасности.

Он добавил, что решение о введении сигнала «Баллистика!» связано с тем, что во время атаки 23 июня Севастополь столкнулся с новой угрозой, когда по городу запустили баллистическую ракету ATACMS с кассетными боевыми частями.

До этого сообщалось, что на пляже «Учкуевка» в Севастополе поиск боеприпасов займет еще около недели.

Ранее российские военные заполучили систему наведения ATACMS.