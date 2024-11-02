В Севастополе объявили ракетную опасность

В Севастополе объявлена опасность ракетного удара. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Баллистика!» — говорится в сообщении, опубликованном в 1:55 по московскому времени.

Развожаев призвал жителей города срочно принять меры безопасности.

В 2:26 губернатор проинформировал об отмене ракетной опасности.

1 июля Развозжаев отмечал, что в Севастополе появился новый сигнал «Баллистика!». Решение о введении нового сигнала связано с тем, что во время атаки 23 июня Севастополь столкнулся с новой угрозой, когда по городу запустили баллистическую ракету ATACMS с кассетными боевыми частями, объяснил он. При этом сигнал воздушной тревоги не отменяется. В зависимости от угрозы военные или объявляют воздушную тревогу, или сообщают о баллистической опасности, уточнил Развозжаев.

24 октября Минобороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны сбили три украинских дрона над акваторией Черного моря. Губернатор Развожаев отмечал, что в городе сработали системы ПВО. Также там действовал сигнал ракетной опасности. Городские службы были приведены в состояние боевой готовности.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.